Боевики "Боко Харам" напали на войска Чада в Нигерии
- 11 февраля 2015
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Боевики из исламистской группировки "Боко Харам" напали на позиции армии Чада в городе Гамбору на северо-востоке Нигерии.
По словам военных Чада, им удалось отразить атаку. Войска Чада находятся в Гамбору в рамках кампании по борьбе с боевиками.
"Боко Харам" намерено установить в регионе исламское государство. В последнее время боевики стали осуществлять нападения и на соседние с Нигерией страны.
В приграничном регионе Нигера Диффа местные власти ввели режим чрезвычайного положения в связи с активностью "Боко Харам".