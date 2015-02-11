Боевики "Боко Харам" напали на войска Чада в Нигерии

Боевики из исламистской группировки "Боко Харам" напали на позиции армии Чада в городе Гамбору на северо-востоке Нигерии.

По словам военных Чада, им удалось отразить атаку. Войска Чада находятся в Гамбору в рамках кампании по борьбе с боевиками.

"Боко Харам" намерено установить в регионе исламское государство. В последнее время боевики стали осуществлять нападения и на соседние с Нигерией страны.

В приграничном регионе Нигера Диффа местные власти ввели режим чрезвычайного положения в связи с активностью "Боко Харам".