На западе Англии арестован подозреваемый в терроризме
- 11 февраля 2015
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31-летний мужчина арестован в графстве Мерсисайд на западе Англии по подозрению в планировании террористических актов.
Полиция заявила, что проводит обыски по пяти адресам в Мэрcисайде после получения сведений о возможных преступлениях.
Представитель Северо-западного антитеррористического подразделения сообщил, что в настоящее время непосредственной угрозы не существует.
"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность общества, это наша главная задача", - сказал Тони Моул.
По словам полиции, обыски могут затянуться на несколько часов и, возможно, даже дней.