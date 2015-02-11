На западе Англии арестован подозреваемый в терроризме

31-летний мужчина арестован в графстве Мерсисайд на западе Англии по подозрению в планировании террористических актов.

Полиция заявила, что проводит обыски по пяти адресам в Мэрcисайде после получения сведений о возможных преступлениях.

Представитель Северо-западного антитеррористического подразделения сообщил, что в настоящее время непосредственной угрозы не существует.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность общества, это наша главная задача", - сказал Тони Моул.

По словам полиции, обыски могут затянуться на несколько часов и, возможно, даже дней.