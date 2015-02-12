В Петербурге задержан участник "Русского правого сектора"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в причастности к созданию группы "Русского правого сектора" в социальной сети "ВКонтакте".

Сообщение о задержании обнародовала пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Имя подозреваемого не называется.

Ему вменяют в вину призывы к экстремистской деятельности и "публичной поддержке действий украинской экстремистской организации "Правый сектор".

Решение о мере пресечения еще не принято.

Украинская националистическая организация, которая приобрела известность во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года, объявлена в РФ экстремистской, а ее деятельность в России запрещена.

Активисты "Правого сектора", в том числе его лидер Дмитрий Ярош, принимают участие в антитеррористической операции в Донбассе.