В Петербурге задержан участник "Русского правого сектора"
Сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в причастности к созданию группы "Русского правого сектора" в социальной сети "ВКонтакте".
Сообщение о задержании обнародовала пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
Имя подозреваемого не называется.
Ему вменяют в вину призывы к экстремистской деятельности и "публичной поддержке действий украинской экстремистской организации "Правый сектор".
Решение о мере пресечения еще не принято.
Украинская националистическая организация, которая приобрела известность во время событий на Майдане в Киеве зимой 2014 года, объявлена в РФ экстремистской, а ее деятельность в России запрещена.
Активисты "Правого сектора", в том числе его лидер Дмитрий Ярош, принимают участие в антитеррористической операции в Донбассе.