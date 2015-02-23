Франция направляет авианосец на борьбу с ИГ

Единственный действующий авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" присоединяется к войскам международной коалиции, которые ведут борьбу с джихадистами "Исламского государства" в Ираке и Сирии.

Первые истребители Rafale в понедельник утром уже вылетели с палубы авианосца в направлении Ирака.

Французская авиация с сентября принимает участие в операциях против боевиков "Исламского государства".

Ранее истребители вылетали с французской военной базы в ОАЭ. Прибытие авианосца значительно сократит путь, который приходилось преодолевать истребителям до Ирака и Сирии.