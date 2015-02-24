Ученые посоветовали малышам есть арахис от аллергии

Употребление маленькими детьми арахиса в большинстве случаев предотвращает развитие у них аллергии на этот орех, говорится в исследовании, проведенном учеными Королевского колледжа в Лондоне.

Описанный научным коллективом способ профилактики аллергии является новаторским и полностью противоречит нынешним рекомендациям врачей.

Исследования показали, что дети с предрасположенностью к гиперчувствительности имунной системы, которые ели много арахиса в возрасте до пяти лет, на 80% реже заболевали аллергией.

Эксперты всё же предупреждают, что малышам нельзя давать целые орехи, потому что ими можно подавиться.

Аллергические реакции на арахис считаются одними из наиболее распространенных и опасных: они вызывают нарушение дыхания, отек языка, боль, тошноту, а в особо тяжелых случаях - смерть.