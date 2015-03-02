Принц Уильям начинает свой первый визит в Китай

Принц Уильям впервые прибыл с визитом в Китай.

Уильям прибыл в Пекин поздно вечером в воскресенье из Японии, где находился с визитом, и пробудет в стране до 4 марта.

Уильям, уже встретившийся с китайским лидером Си Цзиньпином, собирается за время поездки посетить самый густонаселенный китайский город Шанхай и юго-западную провинцию Юньнань.

Принц Уильям, второй в очереди на британский трон, сразу за отцом Чарльзом принцем Уэльским, сыном королевы Елизаветы II, стал первым высокопоставленным членом британской королевской семьи, приехавшим в Китай за последние 30 лет.

В отношениях между Китаем и Британией в последние месяцы наблюдается некоторая напряженность, причиной тому - протесты в бывшей британской колонии Гонконг.