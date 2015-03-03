Исследование: кофе уменьшает риск возникновения тромбов
- 3 марта 2015
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Ученые из Южной Кореи заявляют, что, согласно последним исследованиям, употребление от трех до пяти чашек кофе ежедневно уменьшает риск образования тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний связанных с этим.
Как говорится в докладе, в результате обследования 25 тысяч человек, у тех из них, кто пил кофе, была меньшая склонность к образованию тромбов в сосудах.
Корреспондент Би-би-си в свою очередь подчеркивает, что влияние кофе на человеческий организм часто приводит к спорам: одни доказывают, что кофе во многих случаях полезен, другие утверждают, что в больших количествах он опасен, так как приводит к повышению давления и связанным с этим заболеваниям.