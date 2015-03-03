Исследование: кофе уменьшает риск возникновения тромбов

Ученые из Южной Кореи заявляют, что, согласно последним исследованиям, употребление от трех до пяти чашек кофе ежедневно уменьшает риск образования тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний связанных с этим.

Как говорится в докладе, в результате обследования 25 тысяч человек, у тех из них, кто пил кофе, была меньшая склонность к образованию тромбов в сосудах.

Корреспондент Би-би-си в свою очередь подчеркивает, что влияние кофе на человеческий организм часто приводит к спорам: одни доказывают, что кофе во многих случаях полезен, другие утверждают, что в больших количествах он опасен, так как приводит к повышению давления и связанным с этим заболеваниям.