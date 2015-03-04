Миссия ОБСЕ не подтверждает отвод вооружений в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине пока не может подтвердить информацию об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель миссии Майкл Бочуркив.

"С момента объявления прекращения огня в середине февраля мы посылали около 30 патрулей наблюдателей на восток Украины, и многие из них направлялись туда, чтобы наблюдать за отводом тяжелого вооружения. И я вынужден сказать, что было несколько случаев, когда патруль не допускали к конечным точкам расположения отвода тяжелого вооружения и техники. Безусловно, это неприемлемо", - цитирует Бочуркива агентство УНИАН.

По словам представителя миссии ОБСЕ, у наблюдателей должны быть данные о номерных знаках тяжелого вооружения, о том, "куда оно отводится, какими коридорам и где будет расположено".

"Мы настаиваем, чтобы каждая сторона предоставляла информацию. Это поможет нам эффективно осуществлять мониторинг отвода", - добавил Бочуркив.