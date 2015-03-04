Древнейший человек оказался еще древнее

Группа ученых, работающая на территории Эфиопии, сообщает, что откопала самую древнюю из известных костей представителя рода Homo: по оценке специалистов, фрагменту нижней челюсти примата - около 2,8 млн лет.

Предыдущая из древнейших костей человекоподобных существ датируется 2,4 млн лет до наших дней.

Как отмечают антропологи, эфиопская находка подтверждает, что изменение климата подстегнуло предков человека перейти отказаться древесного образа жизни и превратиться в человека прямоходящего.

Эфиопский студент Шалашью Сейум, обнаруживший челюстную кость в области Леди-Герару, заявил Би-би-си, что был в "восторге" от ископаемого.

По словам профессора Уильяма Кимбела из Института происхождения человека при Университете штата Аризона, челюсть из Леди идеально заполняет эволюционную цепь между австралопитеками, вроде широко известной Люси, и описанными первыми представителями рода Homo.