Цирк в США решил убрать из программы номера со слонами

Одна из крупнейших в США цирковых трупп приняла решение отказаться от номеров со слонами к 2018 году. Тем самым она отказывается от традиции, которой почти полтора века.

Цирковая компания The Ringling Brothers and Barnum & Bailey опубликовала заявление, в котором говорится, что многим зрителям неловко видеть слонов на арене.

Кроме того, во многих городах США введен запрет на эксплуатацию животных.

Головная компания, владеющая цирком The Ringling Brothers, сообщила, что 13 азиатских слонов со временем будут переведены в центр сохранения живой природы во Флориде, где уже живут 40 таких животных.

Защитники прав животных требуют, чтобы The Ringling Brothers отказались от номеров со слонами немедленно.