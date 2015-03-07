Сверхпопулярный фильм об экологии исчез с сайтов в Китае

Китайский документальный фильм о загрязнении воздуха "Под куполом", снятый на свои деньги журналисткой Чай Дзин, удален с доступных в КНР сайтов-видеохостингов. По некоторым данным, речь идет о цензуре властей.

Только за первые 48 часов после публикации картину просмотрели более 170 млн раз на Youku (китайском аналоге YouTube). Как полагают эксперты, власти могла смутить популярность фильма.

Большая часть фильма посвящена наглядной демонстрации состояния воздуха в КНР. Однако есть в нем и критика экологического законодательства.

У малолетней дочери самой Чай ранее обнаружили доброкачественную опухоль, возникшую из-за загрязнения воздуха.

Министр по делам окружающей среды КНР Чэнь Цзинин заявил в субботу, что очистка атмосферы - один из основных вызовов для правительства, не упомянув при этом фильм "Под куполом".

При этом 5 марта глава правительства Китая Ли Кэцян отметил на Всекитайском собрании народных представителей, что приоритетом для властей в этом году является борьба с загрязнением окружающей среды.