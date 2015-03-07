Тайвань просит помощи в поисках траулера у Фолклендов
- 7 марта 2015
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Тайваньские власти обратились к Аргентине и Великобритании с просьбой помочь в поисках рыболовного траулера с 49 людьми на борту, пропавшего 10 дней назад в относительной близости от Фолклендских (Мальвинских) островов.
Капитан судна "Сян Фу Чунь", выходя на связь в последний раз, сообщил, что трюмы судна наполняются водой. В тот момент судно находилось в 700 морских милях от островов в южной Атлантике.
Большая часть команды состоит из китайских, филиппинских и индонезийских моряков.
Фолкленды являются заморской территорией Британии, на которую много лет претендует Аргентина.