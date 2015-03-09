Марк Захаров: история с "Тангейзером" абсурдна

Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров написал по поводу ситуации вокруг оперы "Тангейзер" в Новосибирске, что церковным деятелям, "которых одолевает цензурный зуд", следовало бы пересмотреть нормы взаимоотношений с театром.

Церковь, по словам Захарова, - земное учреждение, а священнослужителям свойственны заблуждения и комплексы, которые испытывают все "грешные люди".

Наблюдая особое рвение, которое проявляет духовенство "в отношении контроля над произведениями искусства", Захаров думает, что и сам хотел бы "поучаствовать в строительство храмов", но отдает себе отчет в том, что не имеет права вмешиваться в церковные дела.

История с обвинениями против оперы "Тангейзер" в постановке Тимофея Кулябина представляется Захарову "не только абсурдной, но и вопиюще опасной".

Марк Захаров написал письмо в Новосибирский театр оперы и балета, управление Следственного комитета России по Новосибирской области и прокуратуру.