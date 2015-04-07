Черновик American Pie продан на аукционе за $1,2 млн

Шестнадцатистраничный черновик одной из самых популярных песен США - American Pie Дона Маклина - продан на аукционе Christie’s за 1,2 млн долларов.

Организаторы торгов рассчитывали выручить за черновик хита от 1 до 1,5 млн долларов.

American Pie была написана Доном Маклином для одноименного альбома в 1971 году. Спустя год песня поднялась на вершину американского хит-парада, где оставалась почти месяц. С момента выхода песни фанаты продолжают спорить по поводу смысла композиции и метафор, используемых автором.