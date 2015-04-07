ЕСПЧ обязал Италию выплатить антиглобалисту 45 тыс. евро

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал, что итальянская полиция превысила свои полномочия, разгоняя участников акции протеста во время проведения саммита "Большой восьмерки" в Генуе в 2001 году.

По решению суда власти Италии должны будут выплатить 45 тысяч евро за моральный ущерб антиглобалисту Арнальдо Честаро, который в 2001 году был задержан полицией во время протестной акции и жестоко избит.

Тогда Честаро было 62 года. ЕСПЧ счел, что полиция подвергла активиста пыткам. При этом суд отметил, что Италия не имеет адекватного законодательства для наказания за подобные виды преступления.

Кто именно из полицейских участвовал в избиении антиглобалиста, так и не удалось установить.

Во время разгона акции антиглобалистов, приуроченной к началу саммита G8 в Генуе в 2001 году, было ранено более 60 человек, еще более 90 участников акции были арестованы.

В 2010 году суд Генуи установил, что полицейские необоснованно применили насилие в отношении активистов, а также фальсифицировали протоколы задержания.