В Харькове после взрыва стелы задержали гражданку России

В Харькове по подозрению в организации теракта задержали гражданку России, сообщил в Facebook советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский.

По его данным, задержанная являлась вооруженной сторонницей так называемой ДНР и носила позывной "Тереза". "Она была активной участницей "Антимайдана" в Харькове и пророссийских протестных акций", - написал Лубкивский.

После начала боевых действий в Донбассе "Тереза" приехала в Донецк и присоединилась к ДНР, а в феврале 2015 года женщина приехала в Харьков "с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп", заявил советник главы СБУ.

В квартире, где временно жила "Тереза", в ходе обыска обнаружили самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинскую символику, утверждают следователи. По словам Лубкивского, правоохранительные органы продолжают поиск исполнителей теракта.

В ночь на вторник в центре Харькова взорвали стелу с флагом Украины. Стела и находящееся рядом здание Медицинского университета получили повреждения.