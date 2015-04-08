Французские диспетчеры начали двухдневную забастовку

Авиадиспетчеры Франции начала 48-часовую забастовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста и условий труда.

Акция, организованная крупнейшим профсоюзом в отрасли, может серьезно нарушить график полетов в среду и четверг.

Управление гражданской авиации страны уже попросило авиакомпании отменить половину международных рейсов в эти дни.

При этом в Air France подчеркнули, что от акции пострадают лишь рейсы на короткие дистанции, в то время как трансконтинентальные полеты пройдут без изменений.

До конца апреля профсоюз диспетчеров запланировал еще семь дней забастовки.