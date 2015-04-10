Лондон: полиция не реагировала на ограбление ювелиров
- 10 апреля 2015
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Детективы, расследующие крупное ограбление хранилища драгоценностей в Лондоне, признали, что полицейские не отреагировали на сигнал тревоги из ювелирного квартала Хаттон-Гарден.
Скотленд-Ярд заявил, что охранная сигнализация, установленная в хранилище ювелирных изделий, сработала утром в пятницу, однако полицейские отправились для проверки лишь четыре дня спустя.
Грабители отключили лифт, спустились в шахту, где использовали некие крупные режущие инструменты, чтобы попасть в хранилище.
Ущерб от ограбления оценивается в десятки миллионов долларов.