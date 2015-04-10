Лондон: полиция не реагировала на ограбление ювелиров

Детективы, расследующие крупное ограбление хранилища драгоценностей в Лондоне, признали, что полицейские не отреагировали на сигнал тревоги из ювелирного квартала Хаттон-Гарден.

Скотленд-Ярд заявил, что охранная сигнализация, установленная в хранилище ювелирных изделий, сработала утром в пятницу, однако полицейские отправились для проверки лишь четыре дня спустя.

Грабители отключили лифт, спустились в шахту, где использовали некие крупные режущие инструменты, чтобы попасть в хранилище.

Ущерб от ограбления оценивается в десятки миллионов долларов.