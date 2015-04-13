ООН: все больше мирных жителей гибнет в Афганистане
- 13 апреля 2015
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655 мирных жителей погибли в Афганистане с начала 2015 года, говорится в отчете ООН. В нем отмечается, что в большей части случаев ответственность за гибель гражданского населения лежит на боевиках "Талибана".
По данным ООН, за три месяца текущего года пострадали более тысячи человек.
По словам директора миссии ООН по содействию Афганистану Жоржетты Ганьон, женщины и дети чаще, чем в прошлом году, получали ранения в результате продолжающегося конфликта.