Троих кенийцев посадили на 15 лет за изнасилование
Суд в Кении приговорил троих мужчин к 15 годам лишения свободы, признав их виновными в групповом изнасиловании.
Жертвой изнасилования стала 16-летняя девушка, которая в материалах дела фигурирует под псевдонимом Лиз.
Как сообщалось, после изнасилования мужчины сбросили девушку в помойную яму.
Она получила тяжелые травмы и в настоящее время прикована к инвалидной коляске.
Когда об этом случае стало известно широкой общественности, петицию с требованием наказать виновных подписали около двух миллионов человек.
В настоящее время трое подозреваемых в соучастии в преступлении все еще остаются на свободе.