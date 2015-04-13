Троих кенийцев посадили на 15 лет за изнасилование

13 апреля 2015

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Суд в Кении приговорил троих мужчин к 15 годам лишения свободы, признав их виновными в групповом изнасиловании.

Жертвой изнасилования стала 16-летняя девушка, которая в материалах дела фигурирует под псевдонимом Лиз.

Как сообщалось, после изнасилования мужчины сбросили девушку в помойную яму.

Она получила тяжелые травмы и в настоящее время прикована к инвалидной коляске.

Когда об этом случае стало известно широкой общественности, петицию с требованием наказать виновных подписали около двух миллионов человек.