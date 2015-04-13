Навальный пожаловался в ЕСПЧ на иск Ликсутова

13 апреля 2015

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

Оппозиционер Алексей Навальный пожаловался в Европейский суд по правам человека на удовлетворение иска, поданного к нему главой московского департамента транспорта Максимом Ликсутовым.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Навального, политик считает нарушенным свое право на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, по мнению Навального, удовлетворение иска нарушает принцип свободы слова.

В разговоре с газетой "Ведомости" адвокат политика отметил, что московский суд принял решение рассматривать иск Ликсутова в закрытом режиме, мотивировав это возможным разглашением личных данных чиновника. Это решение Навальный также считает необоснованным.

Поводом для подачи жалобы послужило постановление Люблинского суда Москвы, который в августе обязал Навального опровергнуть порочащую Ликсутова информацию и возместить ему ущерб в размере 600 тысяч рублей (почти 12 тысяч долларов). Впоследствии это решение подтвердил Мосгорсуд.