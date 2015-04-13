Минобороны: пожар не затронул склад с боеприпасами в Забайкалье
В министерстве обороны России уточнили информацию о пожаре на складе боеприпасов в Забайкальской области.
Представитель управления пресс-службы заявил, что огонь не затронул сам склад, а на территории, примыкающей к складской зоне воинской части, горела сухая трава. По его словам, пожар к этому времени удалось локализовать, боеприпасы не взрывались.
Пожар перекинулся на территорию воинской части с одного из прилегающих дачных поселков из-за сильного ветра.
Ранее российские агентства сообщили о пожаре на складе минобороны, в котором хранится оружие.