Минобороны: пожар не затронул склад с боеприпасами в Забайкалье

13 апреля 2015

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В министерстве обороны России уточнили информацию о пожаре на складе боеприпасов в Забайкальской области.

Представитель управления пресс-службы заявил, что огонь не затронул сам склад, а на территории, примыкающей к складской зоне воинской части, горела сухая трава. По его словам, пожар к этому времени удалось локализовать, боеприпасы не взрывались.

Пожар перекинулся на территорию воинской части с одного из прилегающих дачных поселков из-за сильного ветра.