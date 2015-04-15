В Чикаго покончил с собой знаменитый шеф-повар

38-летний американский шеф-повар Хомаро Канту, ставший известным благодаря многочисленным инновациям в "молекулярной кухне", найден повешенным в своем доме в Чикаго.

Полиция считает, что он покончил жизнь самоубийством.

В детстве Канту несколько лет жил вместе с матерью и сестрой на улице, без определенного места жительства. Закончив кулинарный институт, он долгое время работал бесплатно в десятках ресторанов и лишь в 2005 году сумел открыть собственный ресторан "Мото", которые вскоре прославил его на весь мир.

Причина самоубийства знаметитого шеф-повара не сообщается, но известно, что в последнее время у Канту возник финансовый конфликт с инвестором ресторана, и тот подал на Хомаро Канту в суд.