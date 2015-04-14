HRW: сирийские военные могли применить химоружие
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, из которого следует, что правительственные войска Сирии могли применить токсичные химические вещества в марте 2015 года.
По данным организации, речь идет о бочковых бомбах, которые могли быть использованы во время атак в провинции Идлиб в период с 16 по 31 марта.
По данным правозащитников, которые ссылаются на спасательные службы, в результате этих атак пострадали не менее 200 человек. Жертвами одного из ударов стали шесть мирных жителей, в том числе трое детей.
"Власти Сирии снова показали полное пренебрежение человеческими страданиями, нарушив глобальный запрет на использование химического оружия", - заявил представитель HRW Надим Хаури.
В HRW напоминают, что применение токсичных веществ нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Сирия присоединилась к Конвенции в октябре 2013 года.