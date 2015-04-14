HRW: сирийские военные могли применить химоружие

14 апреля 2015

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, из которого следует, что правительственные войска Сирии могли применить токсичные химические вещества в марте 2015 года.

По данным организации, речь идет о бочковых бомбах, которые могли быть использованы во время атак в провинции Идлиб в период с 16 по 31 марта.

По данным правозащитников, которые ссылаются на спасательные службы, в результате этих атак пострадали не менее 200 человек. Жертвами одного из ударов стали шесть мирных жителей, в том числе трое детей.

"Власти Сирии снова показали полное пренебрежение человеческими страданиями, нарушив глобальный запрет на использование химического оружия", - заявил представитель HRW Надим Хаури.