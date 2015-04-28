Финляндия заметила подозрительный объект в водах у Хельсинки

Военное командование Финляндии заявило об обнаружении неизвестного подводного объекта в водах у Хельсинки, передает Рейтер.

Как говорят представители военно-морского флота, возможно, речь идет о подводной лодке: она впервые была замечена в понедельник, а потом еще раз - во вторник утром, после чего в районе подводной цели финские военные привели в действие несколько предупреждающих глубинных зарядов.

По словам министра обороны Карла Хаглунда, это могла быть субмарина и, скорее всего, она уже покинула территориальные воды Финляндии.