Финляндия заметила подозрительный объект в водах у Хельсинки
- 28 апреля 2015
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Военное командование Финляндии заявило об обнаружении неизвестного подводного объекта в водах у Хельсинки, передает Рейтер.
Как говорят представители военно-морского флота, возможно, речь идет о подводной лодке: она впервые была замечена в понедельник, а потом еще раз - во вторник утром, после чего в районе подводной цели финские военные привели в действие несколько предупреждающих глубинных зарядов.
По словам министра обороны Карла Хаглунда, это могла быть субмарина и, скорее всего, она уже покинула территориальные воды Финляндии.