СМИ: Германия годами шпионила в Европе по просьбе США

Сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) помогали американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) прослушивать переговоры европейских политиков, утверждают источники Sueddeutsche Zeitung и радиостанции NDR.

По словам источников, ссылающихся на итоги проведенного службой внутреннего расследования, для шпионажа использовалась база в Баварии, предназначенная для радиоэлектронной разведки. Перехвату якобы подверглись переговоры французских дипломатов, а также высокопоставленных сотрудников Еврокомиссии и администрации президента Франции.

При этом источники утверждают, что, помимо политического шпионажа, немецкая разведка была вовлечена и в экономический. В частности, АНБ предположительно получала от БНД информацию об экспортных сделках некоторых европейских компаний с обложенными санкциями странами.

Власти ФРГ не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Министр внутренних дел Томас де Мезьер заявил, что ничего не знал о подобной деятельности разведывательной службы, и призвал как можно скорее официально представить в парламенте итоги внутреннего расследования.