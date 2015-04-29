На заводе "Прогресс" в Самаре идут сокращения

На самарском заводе "Прогресс" рабочие заявляют о сокращениях и опасаются невыплаты апрельской премии в связи с аварией космического грузовика.

Изготовленный в Самаре транспортный корабль "Прогресс М-27М" застрахован на сумму около 2 млрд рублей. Общий ущерб от неудачного запуска оценивается в 5 млрд рублей.

Рабочие завода утверждают, что начальство намерено лишить их премии в связи с неудачным запуском корабля "Прогресс".

При этом на заводе уже идут сокращения, а нервная обстановка привела к гибели сотрудницы отдела кадров, сообщает самарский журналист Сергей Петров.

Как отметил сотрудник самарской прокуратуры Роман Былинин, инцидент произошел в понедельник утром, когда сотрудник пришел подписать соглашение об увольнении по соглашению сторон.

"Рабочий некоторое время ожидал приглашения в кабинет управления кадров, но, не дождавшись вызова, вдруг ворвался в помещение [...] В ответ на законные требования 57-летней сотрудницы отдела успокоиться и покинуть помещение мужчина то ли ударил ее в шею, то ли схватил руками за шею. Во всяком случае, физическое воздействие с его стороны имело место. Затем сотрудницы отдела вывели мужчину в коридор. Пострадавшей женщине стало плохо, и вскоре она скончалась", - рассказал прокурор.

Руководство завода утверждает, что сокращения производятся в рамках объявленной еще в феврале программы оптимизации, в результате которой своих рабочих мест может лишиться тысяча человек.