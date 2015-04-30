Высокий суд Лондона опубликовал досье на Виктора Иванова

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Виктор Иванов в 2005 году

Высокий суд Лондона опубликовал материалы дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, в том числе досье на Виктора Иванова, ныне главу ФСКН и, как считается, одного из ближайших соратников президента России Владимира Путина.

Конфиденциальное досье было составлено бывшим полковником КГБ Юрием Швецом в сентябре 2006 года по заказу Александра Литвиненко для британской компании Titon.

Согласно показаниям бывшего главы Titon Дина Эттью, данным в ходе открытого дознания в Высоком суде Лондона в феврале этого года, это досье могло стать причиной убийства Литвиненко, так как из-за изложенной в нем компрометирующей Иванова информации был сорван лоббировавшийся им многомиллиардный правительственный контракт.

В досье утверждается, что Виктор Иванов тесно сотрудничал с лидером так называемой "Тамбовской организованной преступной группировки" Владимиром Кумариным, помог ему взять контроль над петербургским морским портом, через который затем осуществлялась контрабанда наркотиков из Колумбии в Европу.

Автор досье считает, что сотрудничество Виктора Иванова с "Тамбовской ОПГ" полностью контролировалось нынешним президентом России Владимиром Путиным.

В конце досье приводится однозначная рекомендация для иностранных бизнесменов не иметь дела с Виктором Ивановым.

Сам Иванов ранее, после появления этого досье в лондонском суде, называл эту информацию клеветнической, усмотрев в ней атаку на президента России Владимира Путина.

"Просматриваются и заказчики - представители западных политических элит и их спецслужбы. А здесь уже не до элементарных приличий и не до справедливого правосудия", - говорил ранее Виктор Иванов.

Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием и умер от лучевой болезни 23 ноября 2006 года. Британская полиция подозревает в его убийстве двух российских граждан - бывшего сотрудника ФСБ, а ныне депутата Госдумы Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Оба полностью отрицают свою вину.