Известному китайскому правозащитнику продлили арест
- 5 мая 2015
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Китайские власти продлили срок содержания под стражей известного в КНР правозащитника Пу Чжицяна, который уже год находится под арестом в ожидании суда.
Авдокат Пу Чжицяна рассказал Би-би-си, что у прокуроров, судя по всему, есть разногласия по поводу этого дела. Теперь у обвинения есть 15 дней на принятие решения о продлении расследования.
Несколько раз прокуроры уже возвращали дело в полицию из-за недостатка доказательств.
Пу Чжицян известен защитой знаменитых диссидентов, включая художника Ай Вэйвэя.