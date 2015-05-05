Известному китайскому правозащитнику продлили арест

Китайские власти продлили срок содержания под стражей известного в КНР правозащитника Пу Чжицяна, который уже год находится под арестом в ожидании суда.

Авдокат Пу Чжицяна рассказал Би-би-си, что у прокуроров, судя по всему, есть разногласия по поводу этого дела. Теперь у обвинения есть 15 дней на принятие решения о продлении расследования.

Несколько раз прокуроры уже возвращали дело в полицию из-за недостатка доказательств.

Пу Чжицян известен защитой знаменитых диссидентов, включая художника Ай Вэйвэя.