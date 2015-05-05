В Мали сепаратисты попытались захватить город Тененку

В центральной части Мали повстанцы-сепаратисты напали на город Тененку, но были отброшены правительственными войсками.

По сообщению военных, в ходе боя были убиты шесть повстанцев и один военный.

Ответственность за нападение взяла на себя коалиция "Национальное движение за освобождение Азавада", в которую входят группировки туарегов и других сахарских народов, живущих в Малийском Азаваде. В сообщении движения говорится, что нападение стало возмездием правительству, которое, как считают в коалиции, нарушило режим прекращения огня.

Новые бои могут поставить под вопрос заключение перемирия, намеченное на 15 мая.