В Мали сепаратисты попытались захватить город Тененку
- 5 мая 2015
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В центральной части Мали повстанцы-сепаратисты напали на город Тененку, но были отброшены правительственными войсками.
По сообщению военных, в ходе боя были убиты шесть повстанцев и один военный.
Ответственность за нападение взяла на себя коалиция "Национальное движение за освобождение Азавада", в которую входят группировки туарегов и других сахарских народов, живущих в Малийском Азаваде. В сообщении движения говорится, что нападение стало возмездием правительству, которое, как считают в коалиции, нарушило режим прекращения огня.
Новые бои могут поставить под вопрос заключение перемирия, намеченное на 15 мая.