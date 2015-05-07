Буковский находится в состоянии искусственной комы

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption У Владимира Буковского в прошлом году диагностировали редкую инфекцию, которая впоследствии дала осложнения на сердце.

Бывшего советского диссидента Владимира Буковского ввели в состояние искусственной комы в частной клинике в Германии после девятичасовой операции на сердце, сообщил его помощник Павел Стройлов.

В ходе операции Буковскому заменили два сердечных клапана. По словам врачей, операция прошла успешно: хотя угроза жизни сохраняется, но состояние Буковского больше не считается критическим.

Буковский серьезно болеет с прошлого года. У него диагностировали редкую инфекцию, которая впоследствии дала осложнения на сердце. На прошлой неделе его состояние серьезно ухудшилось на фоне отказа нескольких внутренних органов.

Ранее на этой неделе Буковский из-за болезни не смог явиться в суд, где ему должны были предъявить обвинения в хранении детской порнографии. Магистратский суд графства Кембриджшир перенес заседание на 22 мая.

Буковский подозревается в пяти случаях изготовления и пяти случаях хранения непристойных изображений детей. Сам Буковский это отрицает.