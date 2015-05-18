Подросток в Иерусалиме раскопал древний артефакт

В Израиле подросток в ходе самостоятельных археологических раскопок на окраине Иерусалима обнаружил винный пресс, возраст которого оценивается VI-VII веком нашей эры.

13-летнего археолога-любителя заметила женщина, выгуливавшая свою собаку.

Он рассказал, что занимается с друзьями раскопками, потому что из интересуют древние предметы.

В Израиле законом запрещено производить самовольные раскопки, однако подростка не наказали, а пригласили принять участие в профессиональном археологическом проекте.