Следствие решило проверить Полонского на вменяемость

Предпринимателю Сергею Полонскому, которого российские следственные органы обвиняют в мошенничестве, назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

В МВД российским информагентствам пояснили, что бизнесмена проверят на вменяемость. Кроме того, в ходе экспертизы будет установлено, есть ли у Полонского зависимости, требующие принудительного лечения. Проходить экспертиза будет в институте Сербского.

По данным МВД, Полонского до сих пор не удалось допросить, поскольку он отказывается говорить и утверждает, что ему тяжело акклиматизироваться после экстрадиции из Камбоджи. Официально свой отказ от показаний бизнесмен мотивирует правом не свидетельствовать против себя.

Полонский проходит по делу о мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля" и хищении денег дольщиков комплекса "Рублевская Ривьера". Общую сумму ущерба следователи оценивают в 8,3 миллиарда рублей.

В прошлую пятницу Полонского задержали на его личном острове в Камбодже. После этого местные следственные органы дали согласие на его экстрадицию в Россию, и в воскресенье бизнесмена доставили в Москву. Ему уже предъявлено обвинение.