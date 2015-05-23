Банк Англии изучает последствия выхода страны из ЕС

В Великобритании стало известно о том, что Банк Англии исследует финансовые последствия возможного выхода страны из ЕС в случае, если за это проголосуют участники предполагаемого референдума.

Задание банка перестало быть секретным после того, как письмо с деталями исследования Project Bookend было случайно отправлено в газету Guardian.

В письме, в частности, говорится, что большинство сотрудников регулятора не должны быть в курсе того, что происходит.

Бизнес-корреспондент Би-би-си отмечает, что сам факт проведения расследования нельзя назвать необычным, в отличие от того, как именно о нем узнали.