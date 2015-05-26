Сотрудника Coca-Cola заподозрили в связях с ИГ

Руководитель IT-отдела представителя компании Coca-Cola в Бангладеш задержан по подозрению в связях с экстремистской организацией "Исламское государство".

Как сообщили агентству Рейтер в местной полиции, сотрудник Coca-Cola фактически возглавлял бангладешскую ячейку "Исламского государства". Вместе с ним задержан еще один подозреваемый, который работал школьным учителем.

Местное отделение Coca-Cola подтвердило агентству Bloomberg, что задержанный входит в число их сотрудников. Компания пообещала оказать любую необходимую помощь в расследовании дела.

Деятельность "Исламского государства" запрещена во многих странах, в том числе и в России. В Бангладеш за последние месяцы по подозрению в причастности к этой группировке были задержаны в общей сложности 12 человек.