Группа LVMH покупает газету Parisien

Крупнейший в мире производитель предметов роскоши, французский концерн Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) объявил о намерении купить выходящую тиражом 500 тыс. экземпляров ежедневную газету общего профиля Parisien за неназванную сумму.

Это не первый интерес к СМИ со стороны холдинга и его руководителя Бернара Арно: в 1993 году он купил ежедневную экономическую газету Tribune, а 14 годами позднее - финансовое издание Échos.

В состав холдинга LVMH, основанного в 1987 году, входят такие марки, как Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и другие, всего под его управлением находится свыше 40 брендов.

По данным журнала Forbes за прошлый год, Бернар Арно владеет состоянием в 37,2 млрд долларов и является вторым самым богатым человеком во Франции, третьим в Евросоюзе и тринадцатым - в мире.