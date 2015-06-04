Кара-Мурза-старший допускает отравление сына

Отец журналиста Владимира Кара-Мурзы - Владимир Кара-Мурза-старший - в беседе с Би-би-си не исключил, что его сын мог стать жертвой отравления.

По словам отца журналиста, образцы ДНК были отправлены в лаборатории четырех стран. "Хорошо, что вовремя довезли до лаборатории, но там ничего не нашли. То ли яды более современные придумали, то ли еще что. То есть мы не можем сказать, что его отравили", - сказал Кара-Мурза.

Кара-Мурза-старший уточнил, что родственники также обратились и к другим специалистам - радиологу, вирусологу, токсикологу. Радиолог и все остальные, по его словам, сказали, что все нормально: счетчик Гейгера ничего не показывает.

"Понятно что его траванули, но кто, что, мы же ничего не знаем", - добавил Кара-Мурза.

Кара-Мурзу-младшего доставили в Первую Градскую больницу 26 мая. Врачи диагностировали у него острую почечную недостаточность.

В понедельник публицист и друг убитого оппозиционера Бориса Немцова оставался подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, однако врачи собирались на короткое время вывести журналиста из медикаментозного сна.

Во вторник журналист вышел из комы.

По словам главврача Первой Градской больницы Алексея Света, состояние Кара-Мурзы стабилизировалось.

На данный момент у токсикологов нет уверенности, что 33-летнего мужчину отравили, однако ряд представителей российской оппозиции связывает его госпитализацию с такими печально известными случаями, как гибель экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

От редакции: эта статья была отредактирована 4 июня. Мы уточнили заявление Владимира Кара-Мурзы-старшего о результатах уже проведенных токсикологических тестов, а также степень категоричности его слов о том, что его сын, возможно, был отравлен.