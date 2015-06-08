Британские ученые исследуют бактерии из анусов серферов

Группа ученых в Великобритании объявила о запуске проекта "Пляжные ягодицы", в рамках которого исследователи ищут серфингистов-добровольцев, готовых поделиться со специалистами мазками из своих анальных отверстий для изучения бактерий.

На призыв биологов уже откликнулись активисты из организации "Серфингисты против нечистот".

"Мы знаем, что серфингисты случайно заглатывают около 170 миллилитров морской воды за один заплыв - это примерно в 10 раз больше, чем пловцы", - говорит исследовательница Энни Леонард из Университета Эксетера.

Благодаря этому обстоятельству ученые рассчитывают обнаружить в организме любителей водной доски особые комбинации бактерий, которые, как полагают биологи, помогут им найти ответ на вопрос о появлении так называемых супербактерий - микроорганизмов, приобретающих устойчивость к антибиотикам.

Специалисты рассчитывают привлечь около 300 серфингистов к исследованию и опубликовать его результаты в следующем году.