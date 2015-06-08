Иракские войска прорвались к окруженному заводу в Байджи

Иракские правительственные войска и союзные им вооруженные формирования добились значительного прогресса в противостоянии боевикам "Исламского государства" в районе крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия неподалеку от Байджи, сообщает американское министерство обороны.

По словам пресс-секретаря Пентагона, иракские правительственные войска вошли в центр города, прорвав кольцо окружения вокруг нефтяного завода, в котором оборонялась группа солдат.

Они находились в окружении в течение нескольких недель. Их снабжение осуществлялось по воздуху.

При этом, по словам американского военного, об освобождении Байджи говорить пока рано.