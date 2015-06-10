Российские депутаты хотят расширить применение сделки со следствием

В Госдуму внесен законопроект, по которому подозреваемый в совершении преступления может пойти на досудебное соглашение в обмен на показания о любых преступлениях, а не только тех, которые связаны с его делом.

Одним из автором иницитивы выступил председатель конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин.

По мнению авторов законопроекта, роль прокурора при рассмотрении ходатайств о заключении досудебного соглашения должна быть более существенна.

"Необходимо предоставить прокурору право истребовать материалы не только уголовного дела, но и проверки сообщения о преступлении. Последнее имеет место, если подозреваемый или обвиняемый сообщает сведения не о преступлении, по которому он привлекается к уголовной ответственности, а об иных преступлениях, по которым пока проводится доследственная проверка", - говорится в пояснительной записке.

Сделка со следствием в России предполагает, что срок наказания для подсудимого не может превышать половины максимального срока.