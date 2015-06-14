Германия предупреждает Грецию: наше терпение не вечно

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль предупредил, что у стран Европы иссякает терпение по отношению к Греции.

Габриэль опубликовал статью в журнале Bild, в которой пишет, что Германия хотела бы, чтобы Греция осталась в составе еврозоны, но добавляет, что "истекает не только время, но и терпение по всей Европе".

Зигмар Габриэль также занимает пост министра экономики и является главой входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии.

Власти Греции продолжают переговоры с международными кредиторами.

Афины пытаются избежать дефолта по выплате долга МВФ в размере 1,5 млрд евро. Крайний срок для погашения этого кредита – конец июня.