В деле о пожаре под Киевом появился подозреваемый

Служба безопасности Украины выявила первого подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по факту крупного пожара на нефтебазе под Киевом.

Как заявил в эфире украинского телевидения глава СБУ Валентин Наливайченко, под подозрение попал заместитель бывшего генпрокурора Украины. При этом он не стал называть имени подозреваемого и не уточнил, при каком именно генпрокуроре тот работал в надзорном ведомстве.

По словам Наливайченко, собранные его сотрудниками материалы уже переданы на рассмотрение в генпрокуратуру, в производстве которой находится дело. Глава СБУ утверждает, что 15 июня подозреваемого вызвали на допрос.

Пожар на нефтебазе под Киевом начался вечером 8 июня. В результате погибли как минимум пять человек, еще почти 20 пострадали. Власти не исключали возможность умышленного поджога, однако пока дело возбуждено по статье о совершении действий, которые могли привести к экологической катастрофе.