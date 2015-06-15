Судьба мигрантов вызвала ссору между Францией и Италией

Италия и Франция продолжают обмениваться упреками в связи с судьбой мигрантов, оказавшихся в итальянском пограничном городке Вентимиглия.

Министр внутренних дел Италии Анжелино Альфано заявил, что отказ французских властей впустить их в страну является пощечиной всей Европе. В ответ министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв подчеркнул, что Италия обязана сама решать судьбу мигрантов, которые оказались на ее территории.

Двести пятьдесят человек, которые были спасены в море и высажены на берег в Италии, превратились в символ споров о том, что делать с тысячами мигрантов, которые пересекают Средиземное море. Италия и другие европейские страны добиваются равного распределения этого бремени между всеми членами ЕС, однако многие страны северной Европы выступают против этого.

Вопрос об этом будет обсуждаться во вторник на заседании Совета министров ЕС.