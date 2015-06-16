Аббас отправил в отставку палестинское правительство

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пообещал в течение суток отправить в отставку палестинское правительство национального согласия.

На встрече с представителями возглавляемого им Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) Аббас пояснил, что представители движения ХАМАС не дают нынешнему правительству работать в подконтрольном им секторе Газа.

В связи с этим Аббас намерен встретиться утром 17 июня с главой правительства и потребовать от него сформировать новый, более эффективный кабинет министров.

Нынешнее правительство было сформировано около года назад. В него вошли представители конкурирующих движений ФАТХ и ХАМАС.

Ожидалось, что в итоге легитимные с точки зрения мирового сообщества палестинские власти во главе с Аббасом смогут работать и в секторе газа, контроль над которым в 2007 году захватили исламисты ХАМАС. Однако этого так и не произошло.