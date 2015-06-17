Усманов вернул медаль первооткрывателю структуры ДНК

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Нобелевскую медаль передал Джеймсу Уотсону президент РАН Владимир Фортов (справа)

Открывателю трёхмерной молекулярной структуры ДНК, лауреату Нобелевской премии по биологии и медицине 1962 года Джеймсу Уотсону вернули его нобелевскую медаль, которую учёный продал в декабре прошлого года с аукциона.

Церемония прошла в здании Российской академии наук в Москве в присутствии ведущих российских учёных, перед которыми Уотсон прочёл публичную лекцию, посвящённую истории изучения рака.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Олигарх Алишер Усманов выкупил медаль Уотсона на аукционе в декабре 2014 года

Продать медаль Уотсон решил в прошлом году, после того как подвергся остракизму в научном сообществе из-за замечания по поводу интеллектуального и физического развития различных рас, высказанного им в 2007 году в одном из интервью. Это был первый стучай, когда столь престижная награда выставлялась на продажу при жизни лауреата.

Медаль приобрёл на аукционе Christie's российский бизнесмен Алишер Усманов за 4,8 млн долларов и сразу же заявил о намерении вернуть ее ученому.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Джеймс Уотсон (стоит в центре) и Фрэнсис Крик (крайний слева) получили Нобеля в 1962 году

"Я очень рад, что медаль вернулась ко мне. Когда я продал ее, я надеялся заработать деньги для науки, для продолжения исследований. Я очень благодарен господину Усманову, это очень трогательный шаг", - цитирует Уотсона ТАСС.