Демонстрантка сорвала флаг Конфедерации в Чарльстоне

Чернокожая протестующая в Южной Каролине забралась на флагшток и сорвала флаг Конфедерации, развевавшийся перед зданием законодательного собрания штата в Чарльстоне.

Ранее губернатор штата Южная Каролина призвала снять знамя конфедератов с флагштока перед зданием законодательного органа штата. Этот флаг использовался армией южан, выступавших за сохранение рабства во время Гражданской войны в США в XIX веке.

Поводом для этого требования стало то, что именно с этим флагом в руках фотографировался Диланн Руф, обвиненный в убийстве на прошлой неделе девятерых человек в афроамериканской церкви.