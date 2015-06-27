Демонстрантка сорвала флаг Конфедерации в Чарльстоне
- 27 июня 2015
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Чернокожая протестующая в Южной Каролине забралась на флагшток и сорвала флаг Конфедерации, развевавшийся перед зданием законодательного собрания штата в Чарльстоне.
Ранее губернатор штата Южная Каролина призвала снять знамя конфедератов с флагштока перед зданием законодательного органа штата. Этот флаг использовался армией южан, выступавших за сохранение рабства во время Гражданской войны в США в XIX веке.
Поводом для этого требования стало то, что именно с этим флагом в руках фотографировался Диланн Руф, обвиненный в убийстве на прошлой неделе девятерых человек в афроамериканской церкви.