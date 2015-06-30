КНР обещает производить 20% "чистой" энергии к 2020 году

Власти Китая, выбрасывающего больше всего углекислого газа в атмосферу, приняли на себя обязательство увеличить долю возобновляемой энергии в энергетике страны до 20% к 2020 году.

По словам премьер-министра КНР Ли Кэцяна, Пекин позаботится о том, чтобы пик выбросов СО2 в атмосферу был пройден к 2030 году.

Ли с начала этого года не раз говорил, что качество жизни в Китае очень страдает от экологических проблем.

Китайские представители сообщили о своих планах в Париже, где в конце года пройдет глобальный климатический саммит ООН.

Кроме того, Бразилия и США также объявили о намерении заметно увеличить долю возобновляемой энергии к 2030 году.

Президент США Барак Обама пообещал утроить количество энергии, получаемой из возобновляемых источников за 15 лет.

Его бразильская коллега Дилма Русеф надеется на удвоение доли альтернативной энергетике в своей стране к 2030 году.