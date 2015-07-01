Конституционный суд разрешил перенести думские выборы

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Решение суда снимает вопрос о конституционности законопроекта

Конституционный суд России признал не противоречащим основному закону страны предложение перенести на более ранний срок выборы в Госдуму.

В решении отмечается, что речь идет только об однократном сокращени полномочий Госдумы. Суд отметил, что подобный шаг допустим только "в конституционно значимых целях" и при соблюдении нескольких условий. В их числе называются сохранение периодичности выборов и непрерывность ее работы.

С просьбой проверить конституционность предложения в суд обратились представители Совета Федерации. Во время слушаний они поддержали инициативу перенести голосование, так как не видят в ней никаких юридических противоречий.

Решение суда снимает вопрос о конституционности законопроекта о переносе выборов и открывает ему путь к принятию.

Законопроект о переносе выборов на более ранний срок сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Он принят в первом чтении. Кроме того, профильный комитет рекомендовал принять закон во втором (основном) и в третьем (окончательном) чтении.

Ожидается, что оба чтения пройдут 3 июля. После этого законопроект поступит на рассмотрение Совета Федерации. Его спикер Валентина Матвиенко считает, что сенаторы смогут рассмотреть документ уже 8 июля.

Законопроект предполагает перенос думских выборов, намеченных на 4 декабря следующего года, на третье воскресенье сентября того же года. Таким образом, в случае принятия документа выборы пройдут 18 сентября.

Документ столкнулся с критикой со стороны КПРФ и непарламентской оппозиции. Коммунисты опасались, что период предвыборной кампании их избиратели проведут на дачах. Другие оппозиционеры отмечали, что в конституции прописан точный срок полномочий Госдумы, который не может быть сокращен.