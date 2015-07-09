Латиноамериканцы признаны крупнейшей этнической группой в Калифорнии

Бюро переписи населения США официально признало выходцев из Латинской Америки крупнейшей этнической группой в Калифорнии.

По данным переписи, на данный момент в штате проживает около 15 млн испаноязычных жителей латиноамериканского происхождения, в то время как неиспаноязычное белое население насчитывает чуть более 14,9 млн человек.

Бюро отмечает, что латиноамериканцы обогнали по численности белых американцев впервые в истории Калифорнии. Прогнозируется, что к 2060 году латиноамериканцы составят почти половину населения штата.

Калифорния стала крупнейшим штатом по компактному проживанию латиноамериканцев и третьим в процентном соотношении после Гавайев и Нью-Мексико.

За последний год число латиноамериканцев в США выросло более чем на миллион человек и сейчас составляет около 55 млн. Наибольший процент выходцев из Латинской Америки зафиксирован в Калифорнии, Нью-Мексико и на Гавайских островах.