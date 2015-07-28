75-летнего ученого из института Роскосмоса заподозрили в госизмене

В отношении 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роскосмоса, преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ им.Баумана) Владимира Лапыгина возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Как следует из материалов Лефортовского суда, Лапыгин находится под домашним арестом с мая 2015 года. 8 июля суд продлил арест до середины сентября.

По данным агентства Интерфакс, уголовное дело в отношении Лапыгина засекречено.

На сайте МГТУ им.Баумана указано, что преподаватель с сентября 2014 года работал доцентом на кафедре "Динамики и управление полетом ракет и космических аппаратов", а в ЦНИИмаш возглавлял Центр теплообмена и аэрогазодинамики.

За последнее время это не первое громкое дело, открытое по статье "госизмена".

В феврале в разглашении гостайны заподозрили ученого-ядерщика Владимира Голубева, однако позднее он был амнистирован. Еще одним обвиняемым в госизмене стал Геннадий Кравцов, подозреваемом в передаче секретных данных странам Запада. Одним из самых громких стало дело многодетной матери Светланы Давыдовой, однако дело вскоре было закрыто после развернувшейся в России кампании в поддержку Давыдовой.